Elezioni 2022, sono in tre a sfidarsi a Marliana

Domenica 12 giugno è il momento di votare non solo a Pistoia, ma anche in provincia. I 3mila abitanti di Marliana sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale, sulla scheda elettorale si troveranno tre simboli.

Marco Traversari, sindaco da un decennio, lascerà la carica e al suo posto arriverà un volto nuovo.

Il PD appoggia una civica di centrosinistra che vede come candidato un insegnante, ovverosia Federico Bruschi, il quale sarà a capo della lista 'Vivi Marliana'.

Uno sfidante sarà Jonathan Innocenti, coordinatore comunale di FdI e Responsabile Provinciale Scuola ed Educazione della Provincia di Pistoia, che sarà a capo di 'Noi per Marliana'.

Chiude il tris di contendenti il giovane Francesco Natali, che porta avanti il progetto della sua lista 'Marliana al centro' che si considera apartitica.