Elezioni 2022, Carmassi contro l'ex sindaco Guidi e il cdx

A Bientina la situazione è complessa. Domenica 12 giugno si va al voto nel comune pisano da più di 8mila abitanti, ma i candidati a sindaco hanno fatto nascere perplessità all'interno del centrosinistra.

Partiamo dal centrodestra, chi è il candidato? Si chiama Alessandro Manfrin, viene da Livorno e vive a Santa Croce, ha 40 anni e fa il macchinista. La lista 'Prima Bientina' vede come partito principale Italexit.

Poi c'è il centrosinistra. Dario Carmassi è il sindaco uscente e si ricandida con 'Uniti per Bientina' che raccoglie l'appoggio del PD e altre formazioni del centrosinistra. Nella lista 'Uniti per Bientina' non c'è Barbara Frosini, attuale vice e moglie dell'ex sindaco Corrado Guidi.

E proprio Corrado Guidi ha deciso a sorpresa di candidarsi per tornare a essere sindaco dopo il decennio 2010-2017, quando ebbe nella squadra Carmassi. La lista si chiama 'Bientina nel cuore' e non c'è il PD, da cui Guidi si è discostato a fine 2021.