Cohousing piazza XXIV Luglio, secondo appuntamento per vedere gli alloggi

Sabato 28 maggio 2022 si aprono di nuovo le porte di Freedom per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino la prima sperimentazione pubblica di cohousing sociale in Toscana, con sede a Empoli. Dopo la partecipata visita guidata agli appartamenti dello scorso 12 maggio, i promotori del bando invitano la cittadinanza alla seconda giornata di Open House del cohousing Freedom, organizzata per favorire una maggiore conoscenza del progetto e delle caratteristiche degli alloggi. Questa sarà l’ultima occasione per visitare appartamenti e spazi comuni, prima della scadenza del bando che sarà il 6 giugno.

Il progetto Freedom è promosso, insieme al Comune di Empoli, dal raggruppamento Freedom Condividere l’abitare, composto da Auser Abitare Solidale e dalle cooperative Casae, Sintesi Minerva, Pietra d’Angolo, Sociolab e dall’Associazione Filo d’Argento Empoli. Il bando è consultabile cliccando su www.comune.empoli.fi.it o su www.coopcasae.it: è rivolto a cittadine e cittadini residenti nel comune di Empoli, del Circondario e della Città Metropolitana, che abbiano un ISEE compreso tra 8.000 e 35.000 euro, e che siano disponibili a partecipare a un percorso di collaborazione in modo da creare una comunità abitativa. Per partecipare c’è tempo fino al 6 giugno 2022.

L’Open House del 28 maggio si svolgerà sia la mattina, dalle ore 10 alle ore 12, che il pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18. I partecipanti potranno approfondire con i promotori del bando il tema della costruzione della comunità abitativa e gli aspetti legati all’abitare collaborativo, visitando gli spazi comuni dell’edificio di piazza XXIV Luglio. Sarà possibile inoltre visitare tutti gli appartamenti e avere informazioni riguardo le dotazioni impiantistiche e le caratteristiche degli alloggi.

Per prendere parte all'Open House basta scrivere una mail all’indirizzo freedom.empoli@gmail.com.