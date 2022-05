Colpo in gioielleria a Firenze, i ladri sarebbero passati dalle fogne: ispezione alla rete

A seguito del colpo di ieri alla gioielleria la Gold&Florence, oggi si è svolto un lungo sopralluogo nelle fogne del centro di Firenze di polizia e vigili del fuoco per ricostruire il percorso che avrebbero usato i ladri. Gli investigatori hanno ripercorso l'itinerario a ritroso, arrivando a quasi 100 metri dal negozio, ma non è stato possibile capire il punto di ingresso. Da quanto appreso non si sarebbe potuto andare oltre perché le diramazioni delle fognature fiorentine e anche l'acqua hanno ostacolato l'ispezione.

La ricerca del punto di ingresso potrebbe fornire informazioni utili sul colpo, oltre a dare la possibilità di verificare eventuali telecamere che hanno ripreso i ladri. Da quanto appreso si tratterebbe di un colpo da professionisti, messo in atto dopo aver studiato il sottosuolo di Firenze, forse procurandosi anche una mappa delle fogne. Da valutare se i ladri possano aver pure approfittato di scavi per lavori pubblici in centro per studiare l'itinerario da fare nel sottosuolo.