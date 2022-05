Elezioni 2022, sono quattro gli sfidanti a Serravalle Pistoiese

Cinque anni fa la decisione arrivò sul filo di lana per una manciata di voti, adesso chi si prenderà lo scranno a Serravalle Pistoiese? Sono quattro le fazioni in corsa alle elezioni del 12 giugno.

Piero Lunardi è il sindaco uscente e presenta la lista civica con un occhio a destra 'Uniti per Serravalle per Lunardi'. Cinque anni fa, quando gli 11mila abitanti del comune vennero chiamati alle urne, ebbe la meglio per pochissimi voti.

A sfidarlo troviamo anche i comunisti, 'Comunisti per Serravalle', che hanno scelto Giulia Romani. Operatrice sanitaria 33enne, sarà espressione di Rifondazione e Partito Comunista.

Si presenta anche il centrosinistra, con la lista 'Insieme centrosinistra Sandro Cioni sindaco'. Lo si sarà intuito ma il candidato sindaco è Sandro Cioni: di espressione democratica, viene dalla primarie, ha 49 anni ed è titolare di un'azienda agraria.

La quarta lista è quella di 'Serravalle civica' con a capo Elena Bardelli. Ex PdL e FdI, Bardelli è insegnante ed è un nome di lungo corso nella politica del Pistoiese.