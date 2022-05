Elezioni 2022, a Forte dei Marmi è (anche) sfida tra cugini

Domenica 12 giugno si va al mare in Versilia, ma gli abitanti di Forte dei Marmi dovranno passare dalle urne prima di andare in spiaggia. Si vota per il consiglio comunale, sono tre gli schieramenti in ballo e non c'è ballottaggio.

L'attuale sindaco Bruno Murzi guiderà la lista 'Noi del Forte' e cercherà di bissare il successo ottenuto cinque anni fa. Il medico ha il sostegno dei partiti di centrodestra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Dalla parte opposta della barricata il cugino Umberto Buratti. Sostenuto dalla lista 'Amo Forte' è ex sindaco di Forte dei Marmi ed è adesso deputato del Partito Democratico.

Oltre a questa strana sfida in famiglia c'è un terzo contendente, si tratta dell'ex luogotenente dei carabinieri in congedo Giuseppe Alaimo, a capo della lista 'Facciamo Centro'.