Elezioni 2022, quattro contendenti a Bagni di Lucca

Non si vota solamente a Lucca domenica 12 giugno. Anche a Bagni di Lucca, 6mila abitanti poco a nord del capoluogo, si va alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale. In ballo quattro liste.

Il centrosinistra manda avanti Paolo Michelini, che tenterà il bis: già nel 2017 si è presentato e ha vinto le elezioni, ora si ricandida con 'Per guardare avanti'.

Il centrodestra si presenta diviso. Fratelli d'Italia corre da solo, il partito di Giorgia Meloni ha scelto come candidata Annamaria Frigo con 'Per Bagni di Lucca'.

L'altro schieramento di destra vede invece raggrupparsi anime della Lega e di Forza Italia, confluite nella civica 'Progetto Futuro' che ha come candidato il farmacista Massimo Betti.

A correre per la carica di primo cittadino c’è anche Paolo Bianchi, appoggiato dalla lista 'Bagni di Lucca al centro', che dovrebbe rappresentare la corrente moderata.