Elezioni Carrara, 9 candidati sindaco: M5S a sinistra, divisi Csx e Cdx

Poteva ricandidarsi, l'attuale sindaco di Carrara in quota M5S Francesco De Pasquale, ma seguendo la ex collega di Torino Chiara Appendino ha deciso di non farlo. E allora quali sono i candidati sindaco a Carrara?

Nelle elezioni del 12 giugno prossimo i carrarini se vorranno confermare l'attuale amministrazione potranno votare Rigoletta Vincenti, ex consigliera comunale per un mandato dal 2007 al 2012. L'appoggio arriva dalle liste Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, Rifondazione comunista, Carrara progressista e Sinistra italiana.

Il centrosinistra si smarca con la candidatura di Serena Arrighi per il Partito Democratico, e tra le liste in appoggio si presenta anche il Partito Repubblicano. Non Italia Viva però, che anche in questo caso corre da sola e lo fa con un nome da big come Cosimo Ferri, renziano ex sindaco di Pontremoli.

Diviso anche il centrodestra. Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno preferito puntare su Andrea Vannucci, mentre la Lega e altre liste di supporto andranno a sostenere Simone Caffaz.

Gli altri candidati presenti sulla scheda elettorale: Ferdinando Locani per ItaliaSi, Elvino Vatteroni per ItalExit e Vittorio Briganti, quest'ultimo confermando la falce e il martello nelle schede elettorali.