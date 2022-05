Elezioni 2022, a Campagnatico una sfida a due nel Centrodestra

Domenica 12 giugno si vota a Campagnatico in provincia di Grosseto ma il colpo di scena è arrivato già da qualche giorno, alla chiusura delle presentazioni delle liste. Chi governerà nel comune di 2.400 abitanti nella val d'Ombrone?

C'è una certezza: sarà una sfida tra due liste vicine al Centrodestra. Il Centrosinistra aveva presentato l'ex assessore provinciale Gian Carlo Bastianini, escluso al fotofinish perché 'incandidabile': ha patteggiato alcuni anni fa un reato contro la pubblica amministrazione.

Ecco quindi che in corsa c'è Luca Grisanti. Viene dall'ambito commerciale ed è primo cittadino in carica e capo della lista civica 'Insieme per Campagnatico Grisanti sindaco'.

Dalla parte opposta una lista con l'appoggio di Forza Italia che vede candidato Elismo Pesucci, già sindaco dal 1998 al 2007: guiderà lo schieramento 'Solidarietà e buon governo Pesucci sindaco'.