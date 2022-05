Elezioni comunali, in 28 al voto in Toscana: i candidati sindaco

Domenica 12 giugno in Toscana si vota per il referendum sulla giustizia e non solo. In ventotto comuni - tra cui tre capoluoghi provinciali - si elegge anche il nuovo sindaco assieme al consiglio comunale. Chi sono i candidati? Andiamo a scoprirli tutti assieme, di seguito i comuni al voto divisi per provincia, basta cliccare sul nome del comune per vedere le info dettagliate.

PROVINCIA DI AREZZO

Montemignaio

Monte San Savino

PROVINCIA DI GROSSETO

Campagnatico

Manciano

Pitigliano

PROVINCIA DI FIRENZE

Rignano sull'Arno

PROVINCIA DI LIVORNO

Campo nell'Elba

Marciana Marina

Porto Azzurro

Sassetta

PROVINCIA DI LUCCA

Bagni di Lucca

Camaiore

Forte dei Marmi

Lucca

Porcari

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Aulla

Carrara

Mulazzo

Zeri

PROVINCIA DI PISA

Bientina

Riparbella

PROVINCIA DI PISTOIA

Marliana

Pistoia

Quarrata

San Marcello Piteglio

Serravalle Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA

Montalcino

Sarteano