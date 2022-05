Eva Meijer presenta il suo libro alla San Paolo

Eva Meijer, la scrittrice olandese e studiosa dei linguaggi animali, sarà martedì 24 maggio alla libreria La San Paolo* Libri & Persone in via del Giglio a Empoli per presentare il libro 'Il cottage degli uccelli'.

Durante l'incontro, che si inserisce nel calendario di eventi collegati al festival TOBE(E)mpoli avviato a Empoli con l'inaugurazione del primo hotel per le api, la scrittrice ricostruirà la storia dimenticata di Len Howard, un'appassionata osservatrice degli uccelli nata in Inghilterra alla fine dell'800 e catturata fin dall'infanzia nel loro mondo di voli, canti, itinerari indecifrabili sul giardino e i campi gallesi intorno alla sua casa.

Il libro mostra la precoce tendenza all'autonomia di Len che elude il destino femminile dell'epoca e lascia la famiglia altoborghese per diventare una violinista ed esibirsi nelle orchestre di Londra. Fin quando, già quarantenne, non capisce qual è la vera rotta da seguire: l'amore per gli uccelli. Abbandona quindi la città, gli affetti e la musica per trasferirsi in campagna, nel Sussex, e vivere nel suo "Bird Cottage" da sola con gli uccelli.

Eva Meijer è una scrittrice e filosofa, ricercatrice all'Università olandese di Wageningen e direttrice di vari organismi e associazioni dedicati alle ricerche di Filosofia ambientale e agli Animal Studies. Ha scritto romanzi e saggi tradotti in diciotto paesi.

Fonte: Ufficio Stampa