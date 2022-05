Festa dell'Unicorno, arriveranno droni luminosi sui cieli di Vinci

Tutti con gli occhi al cielo durante la prossima edizione della Festa dell’Unicorno. Il 29-30-31 luglio un nuovo spettacolo renderà le notti di Vinci magiche. 100 droni luminosi daranno vita a storie fantastiche volteggiando in cielo per dare forma a figure ed immagini a tempo di musica.

Lo spettacolo è stato riproposto sotto altre forme in alcuni parti d’Italia e soprattutto in eventi straordinari come l’Expo di Dubai, ma sono ancora poche le persone che hanno avuto la possibilità di vederlo e soprattutto lo spettacolo che si terrà a Vinci sarà inedito in quanto legato ai temi del festival.

L’evento a Vinci nasce grazie alla collaborazione tra la Festa dell’Unicorno e la Eagleprojects, azienda che nasce nel 2016 come start-up innovativa con l’intento di portare una forte componente di innovazione nel settore dei software di progettazione. Dal 2016 ad oggi l’azienda ha conosciuto una crescita rapida, strutturata e sostenibile, sino a diventare una solida realtà all’interno del panorama italiano delle telecomunicazioni con risvolti occupazionali importanti di alto profilo tecnico proveniente in grande parte dall’Umbria e avente un’età media di circa 30 anni.

"La nostra volontà è quella di realizzare uno spettacolo originale – afferma Daniele Vanni direttore artistico della Festa dell’Unicorno – per ripagare l’attesa e la pazienza del pubblico dell’evento dopo due anni di stop a causa del covid. La collaborazione con Eagleprojects ci permette di realizzare non solo uno spettacolo inedito, ma anche di grande impatto visivo ed emotivo".

Gli spettacoli si terranno ogni sera dal 29 al 31 luglio alle ore 21.30 e alle ore 23.00 e saranno realizzati seguendo alcuni racconti di fantascienza e a tema fantasy.

"La nostra azienda opera da anni nel campo dei rilievi geografici eseguiti tramite droni. – Afferma Andrea Restelli della Eagleprojects - La profonda esperienza e competenza acquisita unita a una leadership aziendale che guarda sempre al futuro, che vede l’azienda posizionata nella prima linea dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, hanno portato alla nascita dello spettacolo di droni luminosi Eagleshow. Lo spettacolo scenografico mette insieme arte e tecnologia attraverso una flotta di droni che viene orchestrata a tempo di musica per creare infinite animazioni nel cielo, sequenze spettacolari e immagini in 3D esclusive. Uno spettacolo sicuro, eco-friendly, in cui le idee si convertono in animazioni e si dà spazio e supporto al processo creativo".

Fonte: Festa dell'Unicorno