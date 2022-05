"Fi-Pi-Li pericolosa nel tratto livornese": l'appello di Spi-Cgil

Lo Spi-Cgil quartieri nord di Livorno segnala ancora una volta la pericolosità della Fi-Pi-Li, soprattutto nel suo tratto livornese. Pericolosità accentuata dal traffico di mezzi pesanti, soprattutto per quanto riguarda il tratto che va dal Calambrone (via Vasco Jacoponi) fino alla deviazione per il viale Leonardo Da Vinci. Senza contare che il traffico di questi mezzi genera purtroppo un impatto ambientale molto pesante.

Servono al più presto interventi per rendere la strada più sicura. Specialmente al rientro dalle spiagge, con il buio, le criticità sono evidenti: scarsa illuminazione e segnaletica stradale (in primis quella orizzontale) molto carente.

Se vogliamo rilanciare il turismo balneare (da tempo in ginocchio a causa della pandemia) e garantire la sicurezza delle persone che si recano alle spiagge con i propri mezzi privati, occorre intervenire da subito. Sul tratto fiorentino della Fi-Pi-Li sono già state investite consistenti risorse regionali: è giunto il momento che si intervenga anche nel tratto livornese

Fonte: Spi-Cgil quartieri nord Livorno