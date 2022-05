Fiera Internazionale Fuoristrada, i 4x4 ancora protagonisti in Versilia

Dopo il successo della prima edizione torna in Versilia la Fiera Internazionale Fuoristrada che per tre giorni animerà i comuni di Viareggio e Massarosa: venerdì 30 settembre, sabato primo e domenica 2 ottobre le due cittadine diventeranno la meta privilegiata per tutti gli appassionati del mondo off road e non soltanto. Aperta la campagna di adesione per le aziende Versiliesi.

La F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada) sceglie ancora la Versilia e i suoi panorami unici per questa seconda edizione all’insegna dell’Esperienza, dell’Esposizione, dell’Eco-sostenibilità e dell’Esclusività. Una manifestazione ad ingresso libero che coniuga la passione per i 4x4 alla bellezza della natura e del territorio.

"Il progetto di organizzare Fiera Internazionale Fuoristrada nasce dalla convinzione che i tempi fossero maturi per offrire a tutto il mondo del fuoristradismo europeo un evento unico nel suo genere - dichiarano gli organizzatori - coniugando la grande esperienza nel settore di Federazione Italiana Fuoristrada con la perfetta simbiosi di un territorio al contempo naturale ed esclusivo".

Quattro le aree dedicate

A Viareggio lungo tutto il viale Europa sarà predisposta l’intera zona espositiva denominata area EXPO, con stand del settore offroad, mentre l’area del parcheggio gratuito della darsena sarà allestito per realizzare gratuitamente i testdrive dei veicoli SUV, una zona interattiva e dinamica nella quale i visitatori potranno provare i veicoli SUV di ultima generazione, messi a disposizione dalle principali case automobilistiche su un percorso appositamente preparato dagli Istruttori della Federazione Italiana Fuoristrada.

A Massarosa, all’interno dell’offroad Park Versilia, verrà allestita l’area EXP1 che permetterà ai visitatori di provare gratuitamente i veicoli 4x4 muniti di ridotte delle più importanti case automobilistiche in un contesto totalmente naturale. Sempre nella pista gli appassionati potranno accedere con il proprio 4x4 a 4 differenti tipologie di percorsi beneficiando del supporto tecnico e consigli degli Istruttori di guida in fuoristrada della F.I.F presenti su tutto il tracciato. E sempre a Massarosa la Piazza del Mercato sarà il punto di partenza per i tour che verranno organizzati durante tutta la durata della manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa