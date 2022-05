Furto in un appartamento di Firenze, in via Castelfidardo, zona Campo di Marte. Da quanto appreso sarebbero stati portati via denaro contante e monili d'oro per un valore di migliaia di euro. Il bottino è in corso di qualificazione. A scoprire il furto sarebbero stati i proprietari rincasando la sera dopo un'assenza di giornata. I ladri sarebbero passati dalla porta principale. La polizia sta indagando sulla vicenda.