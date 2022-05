Giornata delle Oasi, i biglietti per visitare Orbetello

Dal 14 al 29 maggio si celebrano le Giornate delle Oasi WWF Italia: tre weekend di eventi e aperture straordinarie tra eventi, laboratori e attività dedicati interamente alla biodiversità italiana, la più ricca d’Europa, per immergersi nella natura della nostra penisola per scoprire le sue meraviglie e il valore per la nostra esistenza.

Quest’anno, proprio durante questa serie di appuntamenti, WWF ITALIA inizia ufficialmente la collaborazione con un’altra realtà conosciuta a livello internazionale come Tiqets.

A partire da oggi, infatti, tra i biglietti messi a disposizione dalla piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, ci sono anche quelli di tre bellissime Oasi WWF: il Bosco di Vanzago alle porte di Milano, l’Oasi Toscana di Orbetello e Le Cesine in Puglia.

Dai quasi 150 ettari del Bosco di Vanzago, tra querceti di farnia o rovere e laghi eutrofici, che lo fanno entrare nell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria presenti in Lombardia, popolati da caprioli, coleotteri, uccelli nidificanti, tritoni e rane, alla Riserva Naturale de Le Cesine, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, ultimo tratto di paludi costiere che un tempo caratterizzavano la costa salentina in cui oggi vivono farfalle, anfibi, rettili e dove sono state censite 32 specie di orchidee spontanee fino all’Oasi Laguna di Orbetello, tra le prime WWF a nascere in Italia, zona umida costiera di importanza internazionale.

L’obiettivo dell’accordo, che vede Tiqets diventare il primo canale di vendita online esterno alla biglietteria del WWF Italia, è quello di contribuire all’alimentazione di un settore di turismo di cui sempre più spesso si parla: responsabile e sostenibile, ma anche consapevole, per vivere in prima persona i tesori naturali dei nostri territori, e formativo, per momenti in cui imparare cose nuove divertendosi.

Nel corso dei prossimi mesi, alle prime 3 Oasi disponibili se ne aggiungeranno circa una ventina, distribuite in tutta Italia.

“Siamo onorati di questa collaborazione con il WWF - commenta Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e GEPO (Germany & Poland) di Tiqets - Tiqets è da sempre molto attenta alle tematiche relative al turismo sostenibile e, più in generale, alla salvaguardia del nostro pianeta. Uno dei nostri scopi, da sempre, è quello di utilizzare la tecnologia per ridurre gli sprechi in generale. Difatti tramite la nostra app le persone possono acquistare biglietti per attrazioni in tutto il mondo senza dover necessariamente stampare i titoli di accesso ad esse. L'augurio è che questa collaborazione tra il WWF e Tiqets possa portare maggiore consapevolezza nella gestione delle tematiche ambientali nella vita di tutti i giorni di ciascuno di noi"

"Per noi di WWF è fondamentale che quante più persone possibili, ovviamente nei tempi e modi adeguati a non arrecare disturbo alla vita selvatica, possano toccare con mano la bellezza delle nostre Oasi e comprendere quanto esse rappresentino un capitale naturale indispensabile per la nostra sopravvivenza, che dobbiamo quindi conservare e valorizzare sempre più - ricorda Marco Galaverni, Direttore Programma e Oasi di WWF Italia - Per questo, le funzionalità messe a disposizione da una piattaforma come Tiqets sono un passo avanti importantissimo”.