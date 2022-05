All'Humanitas Scandicci nuovo macchinario di risonanza magnetica, aperto e per la terapia del dolore

"Promuovere e supportare le organizzazioni del territorio in cui operiamo è da sempre uno dei nostri valori", così Paolo Nocentini, presidente di Savino Del Bene S.p.a., durante l’inaugurazione e la benedizione del nuovo macchinario di risonanza magnetica, che l’azienda ha contribuito ad acquistare per conto di Fondazione Pas e Humanitas di Scandicci.

La nuova apparecchiatura di ultima generazione ha un’elevata qualità delle immagini ed è silenziosissima e aperta, per facilitare specialmente alcune particolari categorie di pazienti, come claustrofobici e obesi. Inoltre, è tra le prime in Italia che permette l'esecuzione di infiltrazioni a scopo antalgico, nell'ambito della terapia del dolore senza erogare radiazioni al paziente come nel caso del tac.

"L’idea di finanziare il reparto diagnostico degli ambulatori Pas di Scandicci- continua Paolo Nocentini - nasce dalla consapevolezza che non bisogna solo curare le persone ma accompagnarle nel migliore dei modi".

"Siamo grati all’Azienda Savino Del Bene S.p.a. di questo suo prezioso contributo - spiega Filippo Lotti, presidente dell’Humanitas - perché, così come è avvenuto nel periodo della pandemia, l’Azienda ha pensato innanzitutto al benessere collettivo tramite un’associazione radicata sul territorio e con tanti volontari".

"Con questa nuova risonanza – aggiunge il presidente della Fondazione Pas Mario Pacinotti - andiamo ad integrare il servizio di diagnostica per immagini presso gli ambulatori Pas di Scandicci, insieme, quindi, alla già esistente risonanza magnetica ad alto campo, ad una nuova macchina per la radiologia digitale e alla tac, partita tre anni fa".

Presente all’inaugurazione anche la vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi, per la quale "il volontariato è una ricchezza incredibile, difficile da quantificare: aiuta e sostiene ma ha anche la capacità straordinaria di costruire comunità. Da oggi c’è un servizio in più per le persone, un valore in più".

Per Andrea Franceschi, assessore alle politiche sociali del comune di Scandicci "questo è un territorio che ha grandi risorse sia nel volontariato che nel mondo imprenditoriale".

Per informazioni su prestazioni da eseguire con la nuova risonanza magnetica aperta e per prenotare gli esami occorre chiamare il numero 055 71.11.11 oppure sul sito www.retepas.com