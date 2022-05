Il senatore leghista Iwobi chiede aiuto su Vicofaro

"La Lega e l’amministrazione comunale, durante questi anni, si sono fatte portavoce in modo costante - e continuano a farlo - del grido d’aiuto dei residenti di Vicofaro, che vivono una situazione complessa - dichiara il coordinatore provinciale del Carroccio, Sonia Pira - . Sono passato da Vicofaro e ho visto una “chiesa” particolare, distante da come sono abituato a vederle. Vicofaro sembra immune da regole e leggi, e non dovrebbe essere così.

La mia visita a Pistoia è stata un’occasione importante per ribadire la centralità del ‘modello Lega’ per un’immigrazione regolare, controllata e incentrata sul lavoro e sulla volontà di integrarsi. Bisogna ristabilire la sicurezza e la legalità a Vicofaro per il bene dei cittadini del quartiere e di tutta Pistoia. L’immigrazione incontrollata non fa bene a nessuno”, dichiara il senatore Tony Iwobi, ieri a Pistoia a sostegno dei candidati della Lega.

"Come Lega, continueremo a tenere l’attenzione alta, finché la ‘Repubblica di Don Biancalani’ non torni ad essere una chiesa per i parrocchiani, garantendo la giusta sicurezza ai cittadini". Concludono il senatore Tony Iwobi e Sonia Pira.