In biblioteca un angolo di lettura per non dimenticare il giudice Giovanni Falcone

A trent'anni dalla strage mafiosa di Capaci (Palermo), la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” dedica un angolo di lettura e approfondimento sui temi della lotta alla mafia per non dimenticare la figura del giudice Giovanni Falcone. Per tutta la settimana nell'atrio della biblioteca (piazza Don Milani, 1) rimarrà un tavolinetto con proposte di lettura ma anche film e video per capire l'importanza del lavoro portato avanti dai giudici Falcone e Borsellino nella lotta a Cosa nostra. Inoltre, da mercoledì 25 maggio sarà attivo anche un altro angolo di lettura dedicato al ricordo e alla conoscenza di Enrico Berlinguer a cento anni dalla nascita. Segretario del Partito comunista italiano è stato tra i leader più amati della sinistra italiana.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa