Incastrato tra le lame del motocoltivatore in Valdinievole: codice rosso

Un 71enne è rimasto incastrato tra le lame del suo motocoltivatore mentre lo stava adoperando in un campo vicino alla propria casa. I vigili del fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti alle 10.30 in via delle Corti a Chiesina Uzzanese.

Complesse e delicate le operazioni che hanno permesso al personale dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale dell'automedica, di liberare l'infortunato affidato poi ai sanitari del 118 per il successivo trasporto all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la Polizia Municipale del Comune di Chiesina Uzzanese.