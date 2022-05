Isola d’Elba, le migliori tappe per un itinerario sull’isola

L’isola d’Elba è la terza isola più grande d’Italia e la maggiore dell’Arcipelago Toscano. Ben 140 chilometri di costa su acque cristalline, in cui immergersi, dopo aver fatto visita ai borghi e all’entroterra dell’isola.

Elba è un vero forziere di attrazioni per tutti i turisti, perché offre numerose occasioni di svago, tra spiagge, borghi antichi e senza tempo, eventi folkloristici e suggestive passeggiate tra le verdi colline.

Nota un tempo per le estrazioni minerarie del ferro, oggi è una delle tappe più ambite, soprattutto dai Vip.

Per raggiungerla, basta informarsi su tutte le partenze e imbarco traghetti porto di Portoferraio, che rappresenta il luogo in cui attraccano le navigazioni che conducono i turisti in visita sull’isola.

Le numerose bellezze che offre l’isola ai suoi viaggiatori possono disorientare il turista in procinto di stilare un itinerario, che può rischiare di includere solo i luoghi più blasonati, tralasciando altre località meno note ma altrettanto affascinanti.

Per questa ragione vi suggeriamo alcune tappe che non possono mancare in un tour dell’Elba.

Le spiagge

La ragione principale che spinge i turisti a trascorrere le loro vacanze sull’Isola d’Elba sono senza dubbio le spiagge. Con oltre 150 località balneari Elba offre davvero l’imbarazzo della scelta agli amanti del mare.

Tra le più suggestive, comunque, meritano menzione Cavoli, la più estesa dell’isola (ben 1,3 Km), dal fondale molto basso e la sabbia finissima, su cui potersi sdraiare in pieno relax.

Nella zona più settentrionale, invece, c’è Fetovaia, molto suggestiva perché circondata dalla cornice naturale afferente al promontorio di Punta Fetovaia.

Per chi desidera concedersi anche a qualche sport acquatico, come lo snorkeling o le immersioni, la spiaggia La Biondola, situata a Portoferraio, è la più attrezzata in questo senso.

Spiaggia Delle Ghiaie, invece, come si può intuire, è costituita da ciottoli bianchi, così come Padulella.

Oltre a quelle menzionate, se ne contano molte altre, anche se le più affascinanti sono collocate tra le innumerevoli calette che costeggiano l’isola, lontano dalla folla delle spiagge più conosciute. Tra queste rientrano a pieno titolo le spiagge di Capo Sant’Andrea, Chiessi e Patresi.

Monte Capanne

Elba, però, non è solo mare, perché si possono ammirare splendide vedute e percorrere i sentieri che conducono su a Monte Capanne, la cima più alta dell’isola, con i suoi 1000 metri.

Partendo dal borgo di Marciana si può scegliere se salire a bordo della cabinovia, che parte proprio da qui, o a piedi, seguendo l’itinerario segnalato lungo i sentieri nel bosco.

Chi decide di raggiungerlo in cabinovia, dovrà recarsi a Pozzatello e salire a bordo di una delle 54 cabine che, in appena 10 minuti, conducono fino in cima al Monte, dove poter ammirare tutta l’isola ai propri piedi.

I borghi

Elba custodisce anche borghi dalla storia molto antica ed estremamente pittoreschi. Ne sono un esempio Portoferraio, sede delle antiche miniere del ferro, Marciana, il più antico di tutti i paesi presenti sull’isola, ma anche Capoliveri.

Quest’ultima, in particolare è una delle località più caratteristiche dell’isola, grazie alla sua struttura medievale, al centro storico con la splendida terrazza affacciata sul mare e le numerose botteghe artigiane che puntellano le vie del borgo.