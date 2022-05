Muore 42enne carabiniere durante un incidente in moto

Morto un 42enne carabiniere di Firenze durante un incidente stradale. L'uomo ieri era alla guida della sua moto nella tangenziale di Livorno e poi all'altezza della galleria di Montenero in direzione Sud ha colpito un palo che delimita la carreggiata. Dietro in auto la fidanzata che ha chiamato subito i soccorsi. Il 42enne è stato trasferito in pronto soccorso ma è morto alle 1.30 di questa notte. È stata disposta l'autopsia da parte del pm di turno per capire le cause dell'incidente.