Nove sere in rosso: le degustazioni alla Mostra del Chianti

La 64° edizione della Mostra del Chianti è alle porte e l'allestimento nel paese per la festa è quasi ultimato. Il programma di questa nuova edizione contempla una grande varietà di eventi tra cui, ogni sera, una degustazione guidata per far conoscere il vino rosso, sopratutto il Sangiovese.

Montespertoli, con il suo territorio vasto, è da sempre terra di vini rossi dalle molte sfumature. Il Sangiovese primeggia tra tutti i vitigni anche se non mancano altre varietà toscane e internazionali. Aziende nuove e storiche si stanno rimettendo in gioco apportando innovazione pur mantenendo salde le radici della tradizione. Uno spicchio di piazza del Popolo sarà allestito per le degustazioni e per l'incontro tra i protagonisti che creano questi profumi e gusti. Saranno assaggiati e raccontati i vini delle aziende che parteciperanno alla Mostra del Chianti in compagnia di esperti del settore e di altri terroir vicini a Montespertoli.

Ogni giorno, a partire da sabato 28 maggio, alle ore 19:00 sarà organizzata una degustazione e ogni sera il tema sarà diverso. Le degustazioni sono gratuite e a numero chiuso, per partecipare è necessaria la prenotazione all'indirizzo email: info@placetidee.com.

Le aziende che saranno presenti alla festa tutte le sere, con lo stand dedicato, forniranno il vino per le degustazioni che sarà abbinato al tema della serata e sono: Az. Agricola Casa di Monte, Az. Agricola La Ripa Verde, Az. Agricola La Querce Seconda, Az. Agricola Montalbino, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Fattoria La Leccia, Fattorie Parri, Fattoria Polvereto, Fattoria di Trecento, Marzocco di Poppiano, Podere Ghisone, Podere Gualandi, Podere Guiducci, Tenuta Barbadoro, Tenuta Corbinaia, Tenuta Moriano, Tenuta Santa Maria in Coeli Aula, Valleprima.

Il programma delle degustazioni prevede:

Sabato 28 maggio

Il Sangiovese delle colline toscane: degustazione guidata di vini rossi di Montespertoli che si incontrano con i vini delle colline vicine

Evento a cura di Federazione delle Strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana che ospita la Strada del Vino e dell'Olio delle Colline del Montalbano, Le Colline di Leonardo e la Strada del Vino delle Colline Pisane.

Domenica 29 maggio

Il Sangiovese e le sue bollicine

Degustazione guidata di vini spumante di Montespertoli con metodo ancestrale, charmat e classico, aperti con la tecnica della sciabolatura.

Evento a cura dell'Associazione "La Sciabola sul Collo"

Lunedì 30 maggio

Il Chianti Colli Fiorentini DOCG

Degustazione guidata di vini Chianti Colli Fiorentini di Montespertoli, una delle sottozone comunali del Chianti DOCG

Evento a cura del Consorzio Chianti Colli Fiorentini e Assoenologi Giovani Toscana

Martedì 31 maggio

Il terroir nel bicchiere: racconti di un geologo sommelier

Degustazione guidata di vini di Montespertoli rappresentativi di zone territoriali diverse all'interno del territorio comunale

A cura dell'Ordine dei geologi della Toscana

Mercoledì 1 Giugno

Il Chianti Montespertoli DOCG

Degustazione guidata di vini Chianti Montespertoli, una delle sottozone comunali del Chianti DOCG

Evento a cura di Assoenologi Giovani Toscana e Associazione Viticoltori di Montespertoli

Giovedì 2 giugno

Il rosso quotidiano: buono, pulito e giusto

Degustazione guidata di vini "quotidiani" di Montespertoli

Evento a cura di Slow Food Empolese Valdelsa

Venerdì 3 giugno

Il Sangiovese dalle colline al mare

Degustazione guidata di vini Sangiovese di Montespertoli e di vini Sangiovese di Suvereto e della Val di Cornia

A cura dell'Associazione Nazionale Città del Vino con la presenza del Comune di Suvereto e del Consorzio Tutela dei vini della Val di Cornia e Suvereto

Sabato 4 giugno

Nel bicchiere non solo Sangiovese

Degustazioni di vini rossi di Montespertoli di altre varietà autoctone e non solo

Evento a cura di Assoenologi Giovani Toscana

Domenica 5 giugno

Il Chianti DOCG nelle sue sfumature

Degustazione di vini Chianti DOCG di Montespertoli, il protagonista della Mostra

A cura di Assoenologi Giovani Toscana

Per ulteriori informazioni si può contattare: info@placetidee.com

Per non perdervi tutte le novità sulla mostra:

facebook: @MostraDelChianti

instagram: @mostra_chianti_montespertoli

www.mostradelchianti.it