Palio di Fucecchio, la profezia si avvera per il Popolo d'Oltrarno

Un indovino mi disse è un noto romanzo di Tiziano Terzani, dove una profezia cambia la vita del noto giornalista e scrittore dell'Orsigna. Allo stesso modo potevano raccontare i contradaioli di San Pierino del Palio di Fucecchio che un indovino (Maurizio Ciampalini) in tempi non sospetti (la sera della tratta) aveva già pronosticato una vittoria data con diffidenza iniziale pure dagli stessi bluarancio. Questo perché i favoriti erano altri (Querciola con Zarck), almeno secondo le corse preparatorie. Ma si sa, per dare retta alle profezie ci vuole fiducia e bisogna mandare il cuore oltre l'ostacolo, cosa che noi terrestri attaccati alla nostra terra risulta difficile in certi casi.

Ma il tavolo ieri sembrava apparecchiato per uno spettacolo che avrebbe portato a questo epilogo. Una prima batteria interminabile nonostante le rivali non ci fossero, un gioco delle parti che ha portato il mossiere addirittura a cambiare l'ordine della mossa dato che il 'bombolone', il cavallo Zarck, non ne voleva sapere di partire. Da promessa del Palio a fine dei giochi: Zarck ultimo, senza nemmeno riuscire a pensare di sorpassare la penultima Massarella.

Poi la seconda batteria, tanto veloce quanto sorprendente. Ferruzza poteva sperare di dare il tutto per tutto e l'ha fatto, con una vittoria per distacco che faceva ben sperare. I pronostici potevano essere scombinati, il Palio è un gioco in divenire, una partita a scacchi che apre possibilità infinite. Ma evidentemente quelle possibilità portavano solo a un risultato.

Arriviamo alla finale. Lo spettro di un rinvio al lunedì per il ritardo accumulato nella prima batteria diventa sempre più tangibile. Il sole scende così come le speranze di vedere una partenza in tempi celeri. Dimenticato totalmente quanto accaduto a settembre, con tempi rispettati quasi fossimo all'ippodromo. Stavolta si attende l'ultimo richiamo del presidente dell'associazione Palio Nicolò Cannella al mossiere affinché faccia presto, quasi come un Presidente della Repubblica che chiede a gran voce le riforme. Ma in questo caso il desiderio si è avverato. Le rivali che si erano battagliate finora (Ferruzza-Cappiano e Botteghe-Borgonovo) non avevano tenuto d'occhio San Pierino di rincorsa. Non avevano pensato che la vittoria del 'Popolo d'Oltrarno' era ancora più a portata di mano. Così la rincorsa è stata il trampolino di lancio verso una vittoria mai messa in discussione durante la corsa, con Ferruzza che potè ma non volle e le altre che "con le mani ciao ciao', come la famosa canzone.

San Pierino vince anche il sondaggio

San Pierino merita la vittoria, il pronostico dell'esperto è rispettato ed è stato anche seguito dai lettori di gonews.it che si sono espressi nel sondaggio del Palio. Il 19% di loro ha scelto San Pierino, il 15% Ferruzza, il 12% Querciola, il 10% Porta Bernarda (queste ultime due fuori già in batteria), a seguire Cappiano e Samo a pari voti, Raimonda e Torre a pari voti, Sant'Andrea, Massarella e Borgonovo a pari voti, chiude Botteghe.

Lunedì 30 maggio alle 21 si terrà il Processo al Palio sulle pagine Facebook di gonews.it e Clivo Tv. Vi aspettiamo!

Elia Billero