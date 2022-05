Pestato da due ventenni fuori da un bar, giovane in coma. Aggressori fermati nel Bolognese

È stato pestato a seguito di una lite per futili motivi davanti a un bar del quartiere pratese di San Paolo, il giovane adesso è in coma. L'aggressione risale a giovedì sera. Il giovane, di origine nordafricana, si trova attualmente nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Prato. Sarebbe stato pestato da due ventenni pratesi, fermati dalla polizia in provincia di Bologna. Per loro l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime.

I due, secondo quanto appreso, si sarebbero allontanati da Prato cercando di nascondersi in un bed & breakfast dell'Appennino tosco-emiliano. I due ventenni sono stati fermati sabato, mentre oggi si attende la convalida da parte del gip di Bologna. Riguardo alle condizioni del ferito, fonti sanitarie spiegano che sono "gravi ma stazionarie".