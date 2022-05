Picchiava la madre e il fratello disabile, arrestato dopo un altro episodio violento

Ieri pomeriggio la polizia è intervenuta in zona Ghezzano su richiesta di una signora che ha segnalato che il figlio 30enne, già in passato denunciato per maltrattamenti verso di lei e l'altro figlio disabile, si era introdotto in casa ed era violento.

A seguito della denuncia e delle indagini effettuate, il Gip aveva decretato il divieto di dimora a Pisa. I poliziotti conoscendo la situazione si sono precipitati sul posto in pochi minuti, bloccando l' esagitato che aveva minacciato la madre con un coltello e picchiato con schiaffi e pugni, procurandosi anche tagli superficiali al collo con una lametta.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e violazione legge armi, e su disposizione de Pm di turno è stato portato in carcere in attesa interrogatorio garanzia. Per il fratello non c'è stato bisogno del trasporto in pronto soccorso.