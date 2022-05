L'ex magistrato Pietro Grasso a Empoli per parlare di Falcone

Un incontro unico attende gli studenti e le studentesse di 14 classi I e II delle scuole secondarie di II grado del comune di Empoli, che venerdì 27 maggio 2022 avranno l’occasione di dialogare con il Senatore, ex Presidente del Senato ed ex magistrato, Pietro Grasso a partire dal libro Il mio amico Giovanni (Feltrinelli, 2022), scritto con Alessio Pasquini e dedicato alla figura di Giovanni Falcone nel trentennale della strage di Capaci.

Pietro Grasso racconta nel libro Giovanni Falcone, l’amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia e l’incontro sarà l’occasione per rispondere alle domande dei ragazzi: ogni anno Pietro Grasso incontra migliaia di studenti per raccontare la propria esperienza di lotta alla mafia come scelta di vita e portare la straordinaria lezione di generosità e volontà di giustizia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’incontro, in programma alle 10:30 presso il Cinema Teatro Excelsior, è organizzato dalla Biblioteca comunale Renato Fucini insieme agli Uffici Cultura, Turismo e SUEV, in collaborazione con Feltrinelli Editore, nell'ambito di "Battiti Leggendari": Leggenda, il festival della lettura e dell'ascolto appena concluso, incontra Battiti, il progetto che ha come obiettivo la promozione della cultura della legalità, a partire proprio dai più piccoli e dai ragazzi.

Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa nostra e procuratore capo a Palermo. Dall’ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Ricopre la carica di senatore, dopo essere stato presidente del Senato da marzo 2013 a marzo 2018.

All’incontro parteciperanno le 14 classi I e II delle scuole secondarie di II grado del comune di Empoli, che hanno aderito all'iniziativa e che stanno leggendo il libro, una copia del quale è stata donata dal Comune di Empoli ad ogni classe.

Queste le classi partecipanti:

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Ferraris"/Brunelleschi: I E - I D - I G

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Il Pontormo": 2B - 2E - 2AL - 2BL

Istituto Superiore Statale "Virgilio": 1A - 1B - 2B Liceo Classico

Istituto Superiore Statale "E. Fermi-Leonardo Da Vinci": 2F- 2G

Conservatorio "SS. Annunziata": 1 - 2 Liceo Linguistico

L'incontro sarà moderato dall'assessore con delega alla legalità del Comune di Empoli Massimo Marconcini.

BATTITI e LEGGENDA - Durante il festival Leggenda, sabato 7 maggio 2022, l'autrice Anna Sarfatti, nella cornice di Battiti Leggendari, ha presentato ai bambini il suo ultimo libro Non ci sto! I bambini contro l’illegalità (Feltrinelli, 2022), un libro che affronta con grande sensibilità, e con l’aiuto della poesia, la storia di una bambina immersa in un mondo di mafia e violenza e di come, grazie alla scuola, saprà reagire.

Battiti, il percorso formativo sulla promozione della cultura della legalità, progetto del Comune di Empoli in collaborazione con Avviso Pubblico, ha promosso, in questi mesi a partire dal 21 marzo, in occasione della ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, incontri e convegni rivolti a scuole, cittadinanza, commercianti e associazioni di categoria, amministratori, consiglieri, dirigenti e dipendenti del Comune, con interventi da parte di autorità istituzionali e addetti ai lavori di alto profilo