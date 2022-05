Elezioni 2022, a Porcari scontro tra due liste

Non solo referendum, ma anche elezioni comunali. Domenica 12 giugno si vota in provincia di Lucca, per la precisione a Porcari, poco meno di 9mila anime nella piana lucchese. Si sfidano due liste, le stesse di cinque anni fa.

Il centrosinistra ha come espressione Leonardo Fornaciari, che nel 2017 si prese la poltrona di sindaco. Anche stavolta corre con la civica 'Viviamo Porcari'.

'La Porcari che vogliamo' è invece una lista civica che strizza l'occhio a destra. Barbara Pisani, professione architetto, è già consigliera d'opposizione e guiderà la fazione di cdx.