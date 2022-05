Ricordando Capaci, alberi a dimora al Marconi di Pontedera

Giornata di iniziative nel ricordo della strage di Capaci in tutte le scuole di Pontedera. In particolare all'Iti Marconi, nel giardino "Coltivare la Memoria", sono state poste a dimora alcune piante intitolate a chi ha lottato contro la mafia. Il progetto "Le Memorie di Tutti" è portato avanti dai Carabinieri, nell'ambito di "Un Bosco per la Legalità" e dalla Fondazione Falcone.

Grazie agli studenti dell'Iti, ai docenti e alla dirigenza scolastica, nello spazio esterno dell'istituto è stato realizzato il "Giardino dei Giusti per la Legalità", che stamani ha accolto una Talea dell'albero di Giovanni Falcone e altre essenze arboree che hanno arricchito l'area. In contemporanea, nell'atrio della scuola, è stata inaugurata la mostra "1992 - 2022 Capaci La Memoria di Tutti" realizzata da alcune classi. All'iniziativa di stamani hanno partecipato i Carabinieri Forestali per la tutela del patrimonio della biodiversità.

Il Comune di Pontedera ha preso anche parte stamani, assieme agli altri Comuni dell'Unione Valdera, alla cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato che si è svolta a Fornacette, in piazza Paolo Borsellino, per commemorare le vittime delle stragi mafiose del 1992.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa