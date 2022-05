Ruba furgone della gelateria, si nasconde al circolo: arrestato a San Miniato

Un 35enne è stato arrestato a San Miniato dopo la fuga dall'Empolese per aver rubato il furgone di una gelateria di San Casciano nel pomeriggio dello stesso giorno, sabato 21 maggio. I carabinieri di Empoli e Scandicci sono riusciti a intercettarlo nell'Empolese, il nucleo Radiomobile è intervenuto fino a interrompere la fuga a San Miniato. Ma il trentenne non demordeva. Ha proseguito la fuga a piedi e si era nascosto in un circolo a San Miniato. Assieme ai colleghi di San Miniato, i carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di buttare dei guanti e delle forbici. Dalla perquisizione in un marsupio è stato trovato un telecomando di accesso alla ZTL del comune di San Casciano Val di Pesa, in uso alla gelateria derubata, mentre nel mezzo c'erano altri oggetti da scasso. Una volta arrestato è stato trasferito al carcere Don Bosco di Pisa.