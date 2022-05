Rubato orologio da 60mila euro a Forte dei Marmi

Prosegue in Versilia l’ondata di furti di orologi di lusso. A farne le spese, sabato scorso a Forte dei Marmi, un turista milanese: l’uomo, verso le 21, si trovava con la famiglia in centro quando è stato sorpreso da un uomo alle spalle che è riuscito a sfilargli dal polso un orologio Patex Philippe del valore di circa 60mila euro. Il ladro si è allontanato salendo a bordo di uno scooter poco distante dove ad attenderlo c'era un complice. Ora toccherà ai carabinieri condurre le indagini per individuare gli autori del furto.

Con questo salgono a quattro i furti di questo tipo da aprile in Versilia: vittima illustre anche Charles Leclerc: nella serata di Pasquetta, il 18 aprile scorso, al pilota della Ferrari fu rubato in Darsena a Viareggio un Richard Mille, unico esemplare del valore di circa 2,5 milioni di euro.