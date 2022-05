Strage di Capaci, Messa in memoria alla Questura

Quest'anno ricorre il 30esimo anniversario delle stragi di mafia che hanno cambiato la storia del nostro Paese.

Tante le iniziative in questi giorni per ricordare la strage di Capaci dove persero la vita Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani insieme a Giovanni Falcone e a Francesca Morvillo.

Il 21 maggio scorso, in occasione del concerto organizzato dal Comune di Firenze sull' Arengario di Palazzo Vecchio dal titolo "Non li avete uccisi, loro sono i nostri semi!", è intervenuto anche il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma e il sopravvissuto alla strage ex Ispettore Capo in quiescenza, Medaglia d'Oro Valor Civile, Angelo Corbo.

Un'iniziativa importante, per ricordare il sacrificio estremo della vita di quei rappresentanti dello Stato, ma anche per ricordare il percorso civile e legale che è scaturito da quel tragico 23 maggio 1992.

Alle 9.30 di oggi 23 maggio, nell’Oratorio di San Michele Arcangelo della Questura di Firenze, il Cappellano Provinciale, alla presenza del Questore della provincia di Firenze e dei Dirigenti della Polizia di Stato, ha celebrato una messa in loro memoria.

Oggi come allora, il loro esempio ci orienta.

Fonte: Questura di Firenze