Successo per il Dem festival, Cei: "Tantissime persone, questa è più grande soddisfazione"

C’è molta soddisfazione nel partito democratico di Empoli per l’esito della quattro giorni di manifestazione. Il Dem festival è stato sotto ogni punto di vista un grande successo.

Lorenzo Cei, il segretario dem commenta mettendo in fila un po’ di numeri: «4 giornate, 14 panel, 21 ore di dibattito, 49 ospiti relatori, 12 laboratori per bambini, 2 proiezioni di film, tantissimi volontari del PD Empoli a cui va il mio più grande ringraziamento. E poi centinaia di partecipanti tra cittadini empolesi e toscani con i quali abbiamo discusso di nuovi diritti, equità, lavoro, della guerra in Ucraina, del futuro del nostro Paese assieme al segretario Enrico Letta. Ci diamo appuntamento al prossimo anno ancora più carichi di entusiasmo e sempre più convinti di poter migliorare, nonostante tutto, questo nostro intricato mondo. Questo è il DEM Festival. Questa è politica.»

Ieri sera sono stati anche estratti i numeri della lotteria. Il primo premio, una bicicletta, è stato assegnato al biglietto n.15 colore giallo, barrato nero.

Il secondo premio, una cena per due, è andato al biglietto n.66 colore celeste barrato rosso; mentre il terzo premio, adozione di un alveare che produce miele, al numero 80 colore azzurro barrato rosso.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa