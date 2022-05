Timenet Spa continua a crescere e cerca nuovi investitori: "Imprenditori fatevi avanti"

Con una crescita del valore di produzione dell'8,5% solo nell'ultimo anno, Timenet ha chiuso il 2021 con un fatturato di quasi 12 milioni di euro. Ma entro il 2023 ha l’obiettivo di allargare il proprio business. Così Timenet si prepara ad aprire un capitolo nuovo della sua storia.

L’azienda, nata a Empoli nel 1996 come fornitore di servizi di telecomunicazione, trasmissione dati e voce per altre aziende e per le pubbliche amministrazioni, ha pronto un programma di espansione che prevede oltre alla crescita del fatturato, l’assunzione di personale qualificato e nuove acquisizioni. Il messaggio lanciato dal nuovo quartier generale è chiaro: imprenditori fatevi avanti.

"Puntiamo con decisione a una crescita di investitori – ha confermato il presidente di Timenet, Franco Iorio –. Per noi è un passaggio fondamentale. Continueremo ad investire sul territorio per creare una fabbrica di talenti dando l’opportunità, in particolare ai giovani in possesso dei requisiti richiesti, di crescere professionalmente in azienda".

Con più di 8mila clienti e 60 dipendenti, la società ha portato la banda ultralarga in giro per l'Italia. A occuparsi dell'operazione sarà Antonio Quintino Chieffo, Ceo di AC Finance, nominato da Timenet suo consulente. Chieffo ha pronto un piano ben dettagliato per far crescere e attirare nuovi investitori nella Spa di Empoli.

"Un'operazione importante non solo per Timenet, ma per tutto il mercato italiano delle telecomunicazioni - sottolinea Antonio Quintino Chieffo, Ceo di AC Finance -. La sfida è audace e interessante. Per me è davvero un onore occuparmi di questo passaggio che cambierà in meglio l'attività dell'azienda empolese"

Fonte: Timenet Spa