Torna al Giardino Scotto il “Pisa Scotto Festival” con una nuova edizione tutta da scoprire. La rassegna di eventi dal vivo, voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa e realizzata da Artitaly, è giunta quest’anno alla sua seconda edizione e andrà in scena dall’1 al 29 giugno. Il cartellone degli appuntamenti in programma è stato presentato questa mattina, 23 maggio, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani, della presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Patrizia Paoletti Tangheroni, del direttore artistico e della coordinatrice degli eventi del “Pisa Scotto Festival”, Massimiliano Simoni e Francesca Petrucci.

«Dopo il grandissimo successo dello scorso anno – dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – torna il Pisa Scotto Festival. Il format è quello del “salotto culturale” che quest’anno si amplia per tutto il mese di giugno, ad animare uno degli angoli più suggestivi della nostra città. Approderanno nella nostra città personaggi della cultura, della musica, dello spettacolo e dello sport di fama nazionale e non solo: da Angelo Branduardi, che aprirà la rassegna, a Piero Chiambretti, da Cristoforo Gorno a Giobbe Covatta e Paola Catella, e poi ancora Lamberto Piovanelli, Giordano Bruno Guerri, Antonella Boralevi, Marino Bartoletti e molti altri. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, con ospiti del calibro di Marco Masini.

«Anche per quest’anno - dichiara il direttore artistico del Festival, Massimiliano Simoni – confermiamo la formula adottata lo scorso anno, a partire dall’orario degli eventi che si terranno nel preserale per concludersi entro l’ora di cena. Una formula che ha dato grandi risultati e che riteniamo vincente. Gli appuntamenti, anche a quest’anno a ingresso gratuito, si svolgeranno dalle 17,30 alle 19,30, e spazieranno dalla cultura allo spettacolo, dall’attualità alla politica allo sport, con una particolare attenzione riservata ai bambini e alle famiglie»

Una importante novità di quest’anno riguarda le degustazioni che si sono fatte… in quattro! e che non saranno soltanto di vini, ma anche di birre artigianali e prodotti tipici del territorio. Triplice anche l’appuntamento settimanale per i più piccoli.

Ogni pomeriggio è dedicato a un tema specifico: martedì e sabato sono previsti incontri letterari, con presentazioni di libri accompagnate da intermezzi musicali. Mercoledì e venerdì sono di scena teatro e spettacolo, per bambini e adulti. Il giovedì è dedicato alle degustazioni e presentazioni di eccellenze del territorio. In parallelo nell’aria bambini ogni martedì e sabato sono previste attività ludico educative per i più piccoli.

Quattro le serate dedicate alle degustazioni, che avranno come protagonisti “I pisani più schietti” prevedendo presentazione e degustazione di vini delle nostre colline, curate dalla giornalista Elisa Bani e realizzate in collaborazione con FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori - Delegazione storica di Pisa. Una serata sarà invece dedicata alla birra artigianale, a cura della Gruppo di degustazione PuroMalto. Previsto anche un omaggio all’artista pisano, recentemente scomparso, Andrea Paggiaro, noto al grande pubblico come Tuono Pettinato.

Il Festival, pensato anche a misura di famiglia e di bambini, propone spettacoli e attività ludico educative con tre appuntamenti settimanali. Ogni mercoledì, spettacoli teatrali per bambini… di tutte le età, mentre il martedì e il sabato, sempre a partire dalle 17,30, nell’ampia e ombreggiata area verde del Giardino, andranno in scena “STORIE, PAROLE, COLORI E FANTASIA” animazioni, letture e arte a cura dell’Associazione Il Gabbiano e GabbianoArte.

Durante gli incontri letterari ci sarà uno spazio librario a cura della Libreria Civico 14 di Mariangela Mori, il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi. Media partner del Festival saranno il portale della cultura toscana Toscanalibri.it e Sestaporta.news.it

Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito. La prenotazione degli eventi sarà possibile a partire dal 24 maggio, i posti sono numerati e limitati (300 posti, per le degustazioni Fisar i posti sono 100), si raccomanda di effettuare la prenotazione, entro le ore 23,30 del giorno precedente all’evento cui si desidera partecipare sul sito del teatro Verdi: www.teatrodipisa.pi.it. È possibile prenotare anche più eventi del calendario, con un massimo di cinque posti disponibili per ogni persona che si registra; i posti rimasti liberi dieci minuti prima dell’inizio dell’evento verranno riassegnati. L’ingresso agli eventi sarà permesso anche per chi non ha prenotato, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pisa Scotto Festival 2022

1|29 giugno 2022

Mercoledì 1 giugno ore 18:00

Angelo Branduardi, Confessioni di un malandrino. Autobiografia di un cantore del mondo (Baldini Castoldi)

Intervengono Fabio Zuffanti e Marco Masoni

Modera Francesca Petrucci

Giovedì 2 giugno ore 18:00

I Pisani Più Schietti allo Scotto

Vini bianchi macerati: degustazione di 5 eccellenze del nostro territorio

a cura di FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori - FISAR - Pisa

Modera Elisa Bani

(Evento a numero chiuso - 100 posti)

Venerdì 3 giugno ore 18:00

Alberto Giorgi, The Magic Show

Spettacolo teatrale di alta magia per tutte le età

Sabato 4 giugno ore 18:00

Cristoforo Gorno, Cronache dall’antichità (Rai Libri)

L’Autore dialoga con Francesca Petrucci

Martedì 7 giugno ore 18:00

Antonella Boralevi, Magnifica creatura (La Nave di Teseo)

L’Autrice dialoga con Francesca Petrucci

Mercoledì 8 giugno ore 18:00

Federico Pieri, Il Fantastico Mondo del Mago Chico

Spettacolo di magia, bolle di sapone e fantasia

Giovedì 9 ore 18:00

I Pisani Più Schietti allo Scotto

Vini bianchi rosati: degustazione di 5 eccellenze del nostro territorio, a cura della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori - FISAR - Pisa

Modera Elisa Bani

(Evento a numero chiuso - 100 posti)

Venerdì 10 ore 18:00

Chi è di scena

Incontro con i grandi protagonisti del palcoscenico, in collaborazione con Fondazione Teatro di Pisa

Modera Francesca Petrucci

Sabato 11 ore 18:00

Omaggio a Tuono Pettinato

Evento in memoria di Andrea Paggiaro

Martedì 14 ore 18:00

Giobbe Covatta e Paola Catella, Donna sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale? (Giunti)

Gli Autori dialogano con Francesca Petrucci

Mercoledì 15 ore 18:00

Leonardo Fiaschi, Mai stato io

Spettacolo teatrale di musica, cabaret e imitazioni

Regia di Paolo Migone

Giovedì 16 ore 18:00

Le birre artigianali allo Scotto

Presentazione e assaggio di birre del territorio a cura

del Gruppo di degustazione PuroMalto - Pisa

Modera Elisa Bani

(Evento a numero chiuso - 100 posti)

Sabato 18 ore 18:00

Piero Chiambretti, Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita (Sperling & Kupfer)

L’Autore dialoga con Francesca Petrucci

Martedì 21 ore 18:00

Fabio Demi, Lamberto Piovanelli. Una vita all’attacco (Pacini - Elledibook)

Gli Autori dialogano con Francesca Petrucci

Mercoledì 22 ore 18:00

Stefano Magnolfi, Abracadabra, la magia sia con voi

Spettacolo di magia per grandi e piccini

Giovedì 23 ore 18:00

I Pisani Più Schietti allo Scotto

Vini dolci: degustazione di 5 eccellenze del nostro territorio, a cura della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori - FISAR - Pisa

Modera Elisa Bani

(Evento a numero chiuso - 100 posti)

Giovedì 23 ore 10-16:30 (con pausa pranzo)

Audizioni/selezioni Premio Nazionale Maestro Giancarlo Bigazzi

Venerdì 24 ore 18:00

Giancarlo Bigazzi Edizioni e Produzioni Musicali, Note d’Autore

Spettacolo di prosa con musica, tributo al Maestro Giancarlo Bigazzi nel decennale della sua scomparsa, con Marco Masini

Martedì 28 ore 18:00

Marino Bartoletti, Il ritorno degli dei (Gallucci)

L’Autore dialoga con Francesca Petrucci

Mercoledì 29 ore 18:00

Giordano Bruno Guerri, Eretico o Santo. Ernesto Buonaiuti, il prete scomunicato che ispira Papa Francesco (La nave di Teseo)

L’Autore dialoga con Massimiliano Simoni

BIMBI ALLO SCOTTO

Ogni Martedì e Sabato dalle ore 17:30 - Area Bambini

“STORIE, PAROLE, COLORI E FANTASIA”

Animazioni, letture e arte a cura dell’Associazione Il Gabbiano e GabbianoArte.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa