Una 78enne di Montevarchi è stata truffata con la scusa di un incidente accaduto al fratello. I truffatori, chiedendo un aiuto economico per il fratello che a loro dire si trovava in tribunale, gli avrebbero portato via gioielli, orologi e denaro per un ingente valore. La polizia, a cui era stata segnalata un'auto, è riuscita però a risalire ad un 27enne napoletano trovato in possesso della refurtiva. In corso le indagini per individuare i complici.