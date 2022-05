Acquista online animali morti protetti in via di estinzione

I militari del nucleo carabinieri CITES di Firenze hanno ricevuto notizia da un omologo reparto di altra Regione che un privato cittadino, un quarantenne di Calenzano, aveva acquistato in Rete esemplari morti sottoposti alla normativa CITES.

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un teschio di tartaruga terrestre, un piccolo esemplare imbalsamato di 15 cm del genere Crocodilia spp e due Chamaeleo calyptratus essiccati. Pur dichiarando di aver acquistato gli oggetti tramite una piattaforma di e-commerce, l'uomo non era in grado di fornire la documentazione comprovante la legale provenienza degli esemplari.

I carabinieri forestali hanno quindi sequestrato il materiale e hanno segnalato il proprietario per aver acquistato esemplari protetti senza la prescritta documentazione, come previsto dalla legge che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

I carabinieri forestali dei Nuclei CITES sono deputati ai controlli sul commercio di specie protette e al contrasto del traffico di specie tutelate sull’intero territorio nazionale. Sono centinaia le specie animali e vegetali il cui commercio è vietato e decine di migliaia quelle regolamentate dalla CITES e dalla relativa normativa internazionale, dell’Unione europea e nazionale. Sono così protette molte specie di pappagalli, scimmie, rettili, cactus, orchidee nonché oggetti in avorio, gusci di tartaruga, animali impagliati, pelli di felini e molti altri esemplari. E’ necessario quindi verificare, prima dell'acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nei casi dubbi e, qualora non sia possibile ottenere la documentazione prevista, è consigliabile desistere dall'acquisto.