"Beyfin, quattro petali di una storia italiana", il 25 maggio a Firenze

"Beyfin, quattro petali di una storia italiana" è il titolo del libro di Lucia Lunghini che sarà presentato mercoledì 25 maggio alle 17 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Beyfin, azienda fiorentina che commercia in gpl e carburanti, dedica questa pubblicazione al fondatore Luciano Niccolai. Il volume racconta infatti lo stretto legame tra la vita dell’imprenditore e quella dell’azienda nata a Firenze negli anni Cinquanta e diventata dal 2000 un gruppo unico riconoscibile per il suo quadrifoglio verde. Il libro ripercorre le tappe di questa impresa, nata intorno all’impiego del Gpl sia nel settore della combustione sia in quello dell’autotrazione, poi allargata agli altri carburanti, e sempre aperta alle innovazioni.

Alla presentazione interverranno il presidente della Toscana Eugenio Giani; Beatrice Niccolai, ad del Gruppo Beyfin; Francesco Franchi, esperto nel settore energie; Lucia Lunghini, autrice del volume.

Fonte: Regione Toscana