Consiglio comunale Montespertoli, si parla dei premi Cinelli e Vanni

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 26 maggio, alle ore 21.15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, la seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Mozione presentata dal Gruppo Misto in merito all’intervento di consolidamento del Ponte delle Fornacette;

4. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito all’emergenza agroalimentare;

5. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al distretto biologico;

6. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: iniziativa per l’Ucraina “Comune

adotta Comune”;

7. Premio sportivo dell'anno: approvazione nominativi anno 2022;

8. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, Legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale

di Via Poppiano;

9. Presa d’atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025;

10. Tassa sui rifiuti (Tari) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2022 e delle relative determinazioni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa