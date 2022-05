Conversazioni, performance e laboratori per rilanciare il Parco delle Cascine

Promuovere l’identità del Parco delle Cascine come istituzione culturale, patrimonio monumentale e bene comune, migliorandone la tutela e la vivibilità, attraverso proposte e idee frutto di una nuova visione collettiva. È questo l’obiettivo di +Cascine, progetto promosso da Manifattura Tabacchi con la curatela di LAMA Impresa Sociale, attraverso un percorso di ricerca e di confronto con numerosi interlocutori tra istituzioni locali, esperti e operatori del Parco.

Giovedì 26 maggio, alle ore 15:30, il percorso si aprirà ad ulteriori stimoli in una conversazione sulla cultura del paesaggio, sull’ heritage, sulla natura urbana e sulla governance dei beni comuni con Cecilia Del Re​, Assessora all'Ambiente del Comune di Firenze​, Anna Lambertini, ​docente di architettura del paesaggio all’Università di Firenze, Antonio Perazzi, Paesaggista e Progettista del Paesaggio per Manifattura Tabacchi, Luna Kappler, ​Ricercatrice in Urban Planning alla LUISS Guido Carli e Michelangelo Giombini, Head of Product Development di Manifattura Tabacchi. L’incontro sarà occasione di dialogo e dibattito con il pubblico presente.

L’iniziativa si svolge in un giorno simbolico per Firenze, quello dell’Ascensione, che fino a pochi anni fa veniva associato alla tradizionale Festa del Grillo che, dopo più di 10 anni, viene riproposta sotto forma di evento collettivo, che include laboratori, incontri e performance, e riporta il Parco delle Cascine al centro dell’attenzione cittadina come uno spazio magico e di festa. La festività, dalle origini ignote ma secolari, sarà rievocata, dopo l’approfondimento tematico sul Parco delle Cascine, attraverso performance e laboratori, a cura di NAM – Not A Museum, Giardino Chiuso, Fabbrica Europa, KLM / Kinkaleri - Le supplici - Mk, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Italia Tosta, per una giornata all’insegna dell’arte, della danza, della convivialità, di ritrovo e condivisione.

Un successivo momento di approfondimento tematico sulla natura urbana sarà affidato l’11 giugno al talk “Nature Urbane”, che si terrà sempre in Manifattura Tabacchi in occasione del Festival Many Possibile Cities in una riflessione affidata ancora ad Anna Lambertini ed Antonio Perazzi, con il prezioso intervento della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e la proiezione del film dedicato al progetto vincitore del Premio Internazionale Scarpa sul giardino, quest’anno vinto dall’esperienza berlinese del Natur Park Südgelände, diretto dal regista Davide Gambino e prodotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche con Mon Amour Films.

Programma

Ore 15:30 Manifattura Tabacchi

Conversazione

+ Cascine | Il progetto di immaginazione collettiva

Cecilia Del Re​, Assessora all'Ambiente del Comune di Firenze​

Anna Lambertini, ​docente di architettura del paesaggio presso DIDA - UNIFI

Antonio Perazzi, paesaggista e progettista del paesaggio per Manifattura Tabacchi

​​Luna Kappler, ​ricercatrice Urban Planning alla LUISS Guido Carli

Michelangelo Giombini, Head of Product Development Manifattura Tabacchi

Modera: Francesca Mazzocchi​, LAMA Impresa Sociale

Per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cascine-il-progetto-di-immaginazione-collettiva-342786221817

Ore 17:00 Prato del Quercione

Performance

Bianchisentieri, una coproduzione Giardino Chiuso e Fabbrica Europa

Bianchisentieri indaga, con suggestioni visive e sonore, i temi della conservazione e della trasmissione della memoria del nostro patrimonio culturale. La trasposizione in un’immagine evocativa darà vita ad un “animale” raro, forse già scomparso, che trascina un abito costruito con pagine di libri oramai dismessi, pronti per il macero, come simbolo della memoria del passato e depositari del sapere

Ore 18:00, Piazzale del Re

Performance itinerante

DOVESEIII, KLM / Kinkaleri - Le supplici - Mk, Canedicoda, Roberta Mosca, Margherita Morgantin & Guests

«Una prima volta, quando un bar poteva essere un bar, costruito appositamente per essere sostenuto fisicamente con la collaborazione di tutti e attorno ad esso bere e danzare, abbiamo visto con i nostri occhi la potenza della relazione tra esseri umani che producono intensità: emotive, formali, estetiche, politiche. Oggi dopo che ogni cosa, di questa cosa, (quale cosa?) è successa, dare inizio alla costruzione di un nuovo bar in legno, di grandezza maggiore, che coinvolga ancora più persone, ci sembra di buon auspicio per tessere ancora relazioni tra esseri umani, che per qualche tempo abbiamo percepito come evanescenti, ombre o simulacri di corpi. Questi corpi invece, ci sono ancora, riscoperti fragili come non mai, ma essenziali affinché di vita si parli. DOVESEIII è ancora, di nuovo, incontro solido e gioioso su come immaginarsi si possa procedere senza progetti, affidandosi ai flussi e agli umori, alla perdita e alla riconquista, alle relazioni senza parole dove solo i corpi possono mentire, non mentendo mai».

Coprodotto da NAM — Not A Museum, con il supporto di Villa Romana-Firenze, Xing-Bologna.DOVESEIII è un bar collettivo da far esistere sul momento senza paura; le parole si perdono, i segni aumentano, i corpi si toccano e tutto diventa festa.

Ore 18:30 PIA Palazzina Indiano Arte

Laboratorio

Lezione sul gesto a cura di Giulia Mureddu

Un percorso di consapevolezza intorno ai gesti primari, pratiche “dolci” sull’ascolto del corpo rivolto a cittadini, performer e tutti coloro che desiderano avvicinarsi al linguaggio del corpo senza conoscenze specifiche di danza.

Ore 22:00 Manifattura Tabacchi

Refo + Ermete Diara e Kuzu / Pseudospettri a cura di Italia Tosta

Seconda edizione di Italia Tosta, rassegna dedicata alla ricerca musicale contemporanea con un unico filo conduttore: l’hyperpop.

Mostre da visitare

@NAM - Not A Musem, Manifattura Tabacchi - Adesso No

Mostra collettiva a cura di Bruno Barsanti e Gabriele Tosi, con Lorenzo Lunghi, Cecilia Mentasti, Amitai Romm, Elisa Strinna, Evita Vasiljeva e - per la prima volta esposto in Italia - Jason Hendrik Hansma e Kristoffer Kjærskov.

@Veda, Manifattura Tabacchi - A house can’t flood that never gets built

Mostra personale di Aviva Silverman

@Toast Project Space, Manifattura Tabacchi - Piagnone

Mostra personale di Edoardo Ciaralli

@PIA Palazzina Indiano Arte - Halos

Mostra personale di Enrico Tealdi a cura di Serena Trinchero

Fonte: Ufficio Stampa