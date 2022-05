Ritrovata in piena notte una 80enne di Monteriggioni dispersa nella zona di via Montarioso. Ieri sera alle 21.30 sono stati attivati i soccorsi con i vigili del fuoco di Siena e Poggibonsi oltre alle associazioni di volontariato della protezione civile che sono intervenute con 25 operatori e 2 unità cinofile. La donna è stata ritrovata alle 1.30 di questa notte ed è infine stata affidata ai sanitari inviati dal 118 per i primi accertamenti.