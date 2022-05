"Domeniche del benessere": appuntamento a Certaldo

Nuovo appuntamento con le “Domeniche del Benessere” organizzate dalla Città Metropolitana di Firenze. Domenica 29 maggio è la volta del comune di Certaldo. Alle ore 9.15 ritrovo presso il parcheggio di via della Canonica,15 (il ritorno alle auto è in autonomia); ore 9.30 Partenza passeggiata trekking e Nordic Walking, a salire verso Certaldo alto, accompagnati da guida anche alla visita del borgo medievale (3,5 Km, dislivello di 160mt); ore 12.30 Pranzo su prenotazione (entro venerdì 27 maggio) costo euro 18; ore 15 ritrovo al Parterre per visita guidata a Museo di Palazzo Pretorio.

Accompagneranno la giornata nella mattina la Dott.ssa Silvia Marini della Lilt e nel pomeriggio la Dott.ssa Rosanna Colloca della Medicina dello Sport di Firenze.

In collaborazione con all'Associazione Anthos di Certaldo. Informazioni e prenotazioni telefonare al 347.631.59.89 (Renzo)

"Il paesaggio, la bellezza dei nostri centri, sono una cura non solo dell'animo ma fonte di benessere, come ingredienti importanti di una disciplina che sappia coniugare attività motorie, sana alimentazione, con il supporto dei professionisti della sanità. Volendo - spiega Nicola Armentano, consigliere della Metrocittà delegato alla Sanità - potremmo chiamarle 'pillole di salute, movimento e bellezza', anche per recuperare un eccesso di sedentarietà, magari indotto da forme diverse di malattia. Le Domeniche del benessere puntano a innescare un circuito virtuoso e non virtuale, cioè piantato sul territorio e sulle sue strade, sulle sue cittadine e il suo verde, per mettere al centro le persone".

Le 'Domeniche del benessere' sono un'iniziativa ideata e coordinata dalla Città Metropolitana di Firenze con la partecipazione dei Comuni di Barberino di Mugello, Certaldo, Lastra a Signa, Scarperia e San Piero, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, dell'Azienda Ospedaliera Meyer, dell'Azienda USL Toscana Centro, di LILT Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Firenze

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa