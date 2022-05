A Empoli torna il Mercato su' Giardini

Dopo l’ottima riuscita dell’edizione primaverile, domenica 29 maggio piazza Matteotti, ad Empoli, torna ad ospitare il Mercato su’ Giardini.

“Se serviva una conferma l’abbiamo avuta – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – dopo il successo del 3 aprile, siamo convinti di poterci ripetere. La nuova impostazione che abbiamo dato alle nostre manifestazioni su area pubblica sta portando i risultati sperati. L’apprezzamento del pubblico che stiamo ricevendo è uno stimolo a fare sempre meglio”.

Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. 40 espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

“Torniamo a puntare forte su Piazza Matteotti – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – vogliamo dare continuità alle iniziative in questo luogo, non a caso sarà anche il palcoscenico della prima edizione di Empoli Beer Fest. In attesa degli eventi dell’estate empolese godiamoci una bella giornata all’insegna dello shopping”.

Il progetto di riqualificazione del mercato sui giardini continuerà dopo la pausa estiva con l’edizione autunnale prevista per il mese di settembre.

“Un mercato in Piazza Matteotti per ogni stagione – conclude Taddeini – vi aspettiamo domenica 29 maggio dalle 8 alle 20”.