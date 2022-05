Ex Meccanotessile, Di Giorgi (Pd) a Firenze: incontro con i residenti di Rifredi

L'onorevole Rosa Maria Di Giorgi ha incontrato il comitato di cittadini che, come ha affermato la deputata Pd, "da anni, con costanza e spirito costruttivo, si occupa del futuro dell’area dell’ex Meccanotessile a Rifredi. E’ stato un incontro positivo, come altri avuti in questi anni, in cui il confronto con i cittadini della zona è andato avanti sempre in maniera franca e con reciproco rispetto.

Un incontro molto utile, in cui siamo aggiornati sullo stato dell’arte, affrontando le criticità espresse. Siamo convinti che l’arrivo dell’INDIRE, ormai in dirittura d’arrivo con l’accordo del sindaco e del ministro Bianchi, e quello dell'ISIA, con il progetto ed i lavori già definiti, rappresentino un momento di grande riqualificazione e di proiezione anche internazionale dell’area, che si andrà a caratterizzare come uno snodo fondamentale nell'infrastrutturazione culturale della città, lungo direttrice che dal Policlinico Careggi va al Polo Universitario di Novoli. Da parte del comitato c’è preoccupazione soprattutto per quello che riguarda la questione dell’insediamento di housing sociale, con un finanziamento europeo ad hoc.

Secondo i cittadini la quantità e la qualità dei miniappartamenti potrebbe rivelarsi un problema nella gestione equilibrata dell’area. Su questo ci siamo riservati di fare approfondimenti con l’amministrazione comunale. Per il resto ho raccolto apprezzamento per il lavoro che sta portando avanti Palazzo Vecchio, e che è stato oggi ben espresso nel piano presentato in giunta dall’assessore Meucci, con la ludoteca e il centro giovani che erano tra le richieste del comitato e che l'amministrazione aveva sempre detto di puntare a realizzare quanto prima".

Fonte: Ufficio Stampa