Uisp, torna la finalissima al Castellani: Vitolini contro Ferruzza

La sfida per il titolo, due anni dopo. Volge al termine la stagione della ripartenza targata UISP Empoli Valdelsa. Seppur tra numerose difficoltà e forzate inattività, il campionato di calcio a 11 è giunto al prestigioso epilogo che assegnerà il titolo di campione provinciale per la stagione 2021-22. Teatro dell'evento, ancora il suggestivo "Carlo Castellani" di Empoli, dove sabato 28 maggio, con calcio d'inizio alle ore 17,30, andrà in scena il match tra Vitolini e Ferruzza. Sono attesi sugli spalti numerosi appassionati di calcio amatoriale per assistere alla finalissima che, di fatto, segna il ritorno dell'evento più prestigioso della stagione, dopo due anni di assenza. Una gara del tutto inedita che, oltre l'aspetto puramente sportivo, assume un simbolico significato di rinascita e graduale ritorno alla normalità per tutto il movimento sportivo del territorio. Di fronte il Vitolini, che ha già alzato la coppa nel 2016 dopo il pirotecnico successo per 3-2 nei confronti del Ponzano, e la Ferruzza, forte dei titoli conquistati nel 2015 e nel 2018. I vinciani si sono regalati la seconda finale della loro storia dopo aver eliminato ai calci di rigore il Gavena, dopo due pareggi a reti bianche. A salire in cattedra il portiere del Vitolini Montenegro che, nel match di ritorno, ha intercettato tre rigori calciati dai cerretesi. I bianconeri fucecchiesi hanno avuto ragione in semifinale della Casa Culturale in virtù del successo per 2-0 dell'andata targato Paolieri e Morelli. Il ritorno di Ponte a Egola è finito 0-0, con la Ferruzza che ha così centrato l'accesso alla quarta finale nelle ultime 6 edizioni. Prima della finalissima si svolgerà, come da tradizione, una gustosa anteprima. A partire dalle ore 16,00 verrà infatti disputato un mini torneo che vedrà protagonisti i "Piccoli amici" appartenenti alle scuole calcio che hanno fatto attività con il Comitato UISP Empoli Valdelsa nel corso della stagione. Alla rassegna giovanile, organizzata attraverso la collaborazione con la Unicoop Firenze – Sezione Soci di Empoli, parteciperanno i bambini delle società di Ponzano, Santa Maria e Piaggione Villanova. La finale per il titolo di campione provinciale è il primo atto di un appassionante epilogo di stagione che, martedì 31 maggio a Limite Sull'Arno, proseguirà con la finale in notturna della Coppa Amatori. Prima di lasciare spazio all'attività regionale, che nei prossimi giorni, vedrà protagoniste anche le rappresentative UISP Empoli Valdelsa di Calcio a 11 e di Calcio a 5 femminile.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa