Il Polisportiva Ginestra Fiorentina approda in Prima Categoria

Il campionato 2021-22 è destinato a passare alla storia per la Polisportiva Ginestra Fiorentina come quella dell’evoluzione e della crescita della prima squadra di calcioi diretta con magistrale competenza da Mr Maurizio Rizzo affiancato, dall’insostituibile allenatore in seconda Saimir Shehu “Mirco” e dal valente Ds Daniele Speranza. La promozione in Prima Categoria è arrivata dopo la vittoria di domenica 15 maggio contro l'Aurora Montaione, la Polisportiva si è piazzata al primo posto in campionato nel Girone D.

Queste le parole del Presidente Arsenio Lombardi: “Tutto lo sfaff ha accettato all’inizio del campionato la sfida valorizzando così la storia della nostra Polisportiva, unendo le competenze professionali e agonistiche di tutti. Sono orgoglioso delle scelte che tutti insieme abbiamo fatto in questo anno difficile, abbiamo investito nei nostri ragazzi, e attraverso il calcio, con questa nuova entusiasmante sfida, abbiamo dimostrato che anche in una realtà di provincia come la nostra, si possono raggiungere grandi risultati.

Alla Polisportiva Ginestra fiorentina, i giocatori, i dirigenti accompagnatori, lo staff tecnico e amministrativo, i volontari e ovviamente il mister Rizzo, il ds Speranza, e tutti i sostenitori abbiamo una voce unanime: questo é solo il punto di partenza e non un punto di arrivo, è un gruppo formidabile, uniti da una grande amicizia e voglia di stare insieme ben oltre il campo da gioco, e questa atmosfera viene percepita da chiunque varchi il nostro cancello".