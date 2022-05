Insieme in Rosa dona ecografo all’ospedale di Grosseto

Si è svolta oggi la consegna ufficiale dell'ecografo al reparto di Mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto donato dall’associazione Insieme In Rosa Onlus di Castiglione della Pescaia. Lo strumento, dal valore di 122 mila euro, è ospitato in una nuova stanza del reparto e già operativo. La raccolta fondi per questo importante macchinario, top di gamma, completo di sonda lineare, è durata oltre un anno e mezzo a causa della situazione pandemica: iniziata nel 2021 è terminata con la corsa podistica organizzata lo scorso 1 maggio a Cala Violina nel Comune di Scarlino. Grazie a queste donazioni e all’impegno delle “fatine”, ovvero le volontarie della onlus, è stato possibile raggiungere questa ragguardevole cifra necessaria all’acquisto dell’ecografo. “Non è stato facile organizzare eventi e raccogliere questi fondi in un periodo complicato come quello appena trascorso sempre contraddistinto dalla pandemia – ha sottolineato Donatella Guidi presidente della associazione Insieme In Rosa Onlus – ma siamo felicissime di avercela fatta, si tratta di un macchinario essenziale per la mammografia, un reparto per le donne molto importante. Ora stiamo già lavorando alla prossima donazione, l’acquisto di un nuovo densitometro osseo per la medicina nucleare dell’ospedale di Grosseto”. “Voglio ringraziare a nome mio e di tutto il reparto la grande generosità di Insieme in Rosa onlus – ha aggiunto la dott.ssa Alessandra Buonavia, responsabile della Mammografia -, si tratta di una donazione importante, uno strumento di cui avevamo necessità perché fare delle ecografie di buonissimo livello è fondamentale sia per la mammografia clinica che quella di screening”. Alla consegna dell’ecografo erano presenti, oltre alle volontarie dell’associazione, anche il dott. Michele Dentamaro responsabile direzione medica dell'ospedale, il dott. Carmelo Bengala direttore del reparto di Oncologia, la dott.ssa Maria Grazia Pieraccini direttrice di Chirurgia Senologica, la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e la sindaca del Comune di Scarlino Francesca Travison.