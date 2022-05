Premio Mazzinghi, un passo avanti condiviso

Un passo avanti in vista dell'evento-premio Mazzinghi, in ricordo del campione del mondo di pugilato scomparso nel 2020. La cerimonia, che si svolgerà in estate a Pontedera, vedrà infatti anche il riconoscimento ad una associazione sportiva del territorio a cui l'Amministrazione Comunale consegnerà un trofeo per essersi distinta nella promozione e valorizzazione dei valori legati allo sport.

Il clou sarà ovviamente il trofeo Mazzinghi, scelto dalla famiglia all'interno delle proposte pervenute, che sarà consegnato dalla famiglia a uno sportivo o personaggio dello sport di rilevanza nazionale per ricordare e omaggiare i valori e le imprese sportive del grande pugile.

C'è dunque grande attesa per questa prima edizione del premio biennale intitolato al grandissimo Alessandro Mazzinghi. L'Amministrazione Comunale, di concerto con la famiglia, ha infatti istituito il premio con l'obiettivo di "Rappresentare il valore simbolico che il campione mondiale di pugilato Alessandro Mazzinghi, nato a Pontedera nel 1938 e scomparso nel 2020, riveste per la collettività e per la storia sportiva, nonchè di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti che hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale, regionale, mantenendo un alto profilo morale e civico".

