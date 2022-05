Ripresa nel mondo della pelletteria, corsisti già al lavoro

C’è tempo fino al 26 maggio per iscriversi al corso base dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana, per il quale Fondazione CR Firenze mette a disposizione 14 borse di studio. Tre posti saranno riservati a rifugiati ucraini.

"L’Alta Scuola di Pelletteria Italiana ha voluto dare il suo contributo per sostenere il popolo ucraino colpito dalla guerra – commenta il presidente Franco Baccani -. Ci tengo a rimarcare che la pelletteria sta registrando in questi mesi importanti segnali di ripresa. Lo dimostra il fatto che tutti i dodici partecipanti dell’ultimo corso base che abbiamo organizzato sono stati inseriti nel mondo del lavoro. Formarsi all’Alta Scuola va considerato come un investimento per il futuro".

Il nuovo corso base, che si svolge presso la sede di Scandicci, prevede 240 ore (stage facoltativo), tra spiegazioni e dimostrazioni pratiche, tra esercitazioni singole e in gruppi di lavoro. Fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli arnesi e dei macchinari per la lavorazione in pelletteria e permette di acquisire conoscenze e competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione, fino alla costruzione completa di un prototipo.

"La Fondazione CR Firenze rinnova il suo sostegno a questo comparto che rappresenta un’ottima opportunità di inserimento lavorativo per i giovani – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. La scuola offre un concreto percorso di formazione che è vicino al mondo del lavoro e in linea con la domanda sul territorio".

Il percorso formativo è rivolto a soggetti maggiorenni in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati, in mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale.

Per favorire l’inserimento professionale di inoccupati e disoccupati attraverso la formazione professionale, la Fondazione CR Firenze mette a disposizione di ogni partecipante una borsa di studio di 2mila euro, ad abbattimento del costo del corso.

L’iniziativa è in calendario dal 6 giugno al 15 luglio. La selezione si terrà il 30 maggio alle 8.30 presso la sede di Scandicci.

Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito dell’Alta Scuola a questo link: https://cutt.ly/7Gt91cS), corredata da curriculum vitae, il tutto da inviare a segreteria@altascuolapelletteria.it

Fonte: Alta Scuola di Pelletteria Italiana