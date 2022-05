Servizi scolastici a Empoli, partono le iscrizioni

Dal 24 maggio al 30 giugno 2022 è possibile presentare la domanda unica sia per l’iscrizione sia per la richiesta di tariffa agevolata servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2022/2023, che sono: trasporto scolastico, mensa scolastica, pre-scuola (servizio attivo solo per scuole primarie).

PERIODO DI ISCRIZIONE - Dal 24 maggio al 30 giugno 2022. Nel caso di iscrizione al servizio di Trasporto successivamente alla data del 30 giugno 2022, non è garantita l’attivazione del servizio. L'accoglimento dell'istanza è rimesso alla valutazione dell'ufficio scuola, in base all'organizzazione dei percorsi e alla disponibilità di posti. Nel caso di iscrizione invece ai servizi di mensa e pre-scuola successivamente alla data del 30 giugno 2022, l’attivazione del servizio potrà subire ritardi.

DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA - Per le domande di agevolazione tariffaria presentate entro il termine del 30 giugno 2022,

la tariffa agevolata decorre dall’inizio dell’anno scolastico e per tutta la durata dello stesso; per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 30 settembre 2022, la tariffa agevolata decorre dal 1° novembre 2022. In caso di utente già fruitore del servizio nell’a.s.2022/23, devono essere prodotti i giustificativi di pagamento a tariffa massima del periodo precedente effettuato; per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 31 dicembre 2022, la tariffa agevolata è a decorrere dal 1° gennaio 2022. In caso di utente già fruitore del servizio nell’a.s. 2022/23, devono essere prodotti i giustificativi di pagamento a tariffa massima del periodo precedente effettuato.

COME SI FA L’ISCRIZIONE - La domanda di iscrizione ai servizi scolastici deve essere presentata in modalità esclusivamente online, collegandosi a https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità: con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con Carta di identità elettronica con Pin; con Tessera Sanitaria con Pin.

Tutte le informazioni sono consultabili al link https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport/servizi-scolastici-iscrizioni.

TRASPORTO SCOLASTICO – L’iscrizione al servizio trasporto deve essere presentata da tutti gli utenti interessati, indipendentemente dall’avere già fruito del servizio in precedenza come anche la richiesta della tariffa agevolata.

MENSA SCOLASTICA – L’iscrizione al servizio riguarda esclusivamente: alunni del primo anno della scuola dell’infanzia, alunni del primo anno della scuola primaria, alunni del primo anno della scuola secondaria primo grado, alunni iscritti all’anno successivo al primo che nell’a.s. 2021/2022 non usufruivano del servizio, alunni che cambiano scuola nell’anno scolastico 2022/2023.

Nel caso di sopravvenuta necessità di pasto speciale per motivi religioso/etico/salute, dopo avere già presentato l’iscrizione alla mensa, deve essere presentata apposita richiesta contattando l’ufficio all’email scuola@empoli.fi.it.

La richiesta di tariffa agevolata deve essere presentata da tutti gli utenti interessati, anche se già fruitori del servizio.

SERVIZIO PRE-SCUOLA – L’iscrizione deve essere presentata da tutti gli utenti interessati, anche se hanno già fruito del servizio in precedenza.

Nella domanda per la mensa e il trasporto dovranno essere dichiarati il valore ISEE e gli altri requisiti necessari per ottenere la tariffa agevolata. Nel caso in cui tale dichiarazione non venga fatta verrà applicata la tariffa ordinaria. Per il servizio di pre-scuola non sono previste tariffe agevolate.

Gli studenti con disabilità sono esentati dal pagamento di tutti i servizi.

INFORMAZIONI - Per informazioni più dettagliate sui singoli servizi e per la versione integrale dell’avviso, si rimanda alle schede degli stessi come disponibili sul sito Internet del Comune nella sezione dedicata al Servizio Scuola al link: https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport.

Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il Servizio Scuola e refezione scolastica nelle seguenti modalità: per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it; per telefono ai seguenti numeri:

0571 757721 (trasporto scolastico), 0571 757727 (pre-scuola) , 0571 757726-757722 (mensa), 0571 757727 (agevolazioni mensa e trasporto).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa